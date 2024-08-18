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Beşiktaş, Antalyaspor maçında tek değişiklikle sahaya çıktı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor karşısında Samsunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor karşısında Süper Lig'de oynadıkları Samsunspor maçının 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst, Antalyaspor mücadelesine Samsunspor müsabakasının 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Van Bronckhorst, sol bekte Arthur Masuaku yerine yeni transfer Emirhan Topçu'ya görev verdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında şu 11 ile sahada yer aldı:

"Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Omar Colley, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile."

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Necip Uysal, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da maça yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emrecan Terzi ise kadroda yer almıyor.

Cher Ndour ve Can Keleş ilk kez kadroda

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı İtalyan futbolcu Cher Ndour ile Fatih Karagümrük'ten kadrosuna dahil ettiği Can Keleş de Antalyaspor müsabakasında ilk kez kadroda yer aldı.

Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Emirhan Topçu ise ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlılardan çifte kupayla poz

Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası ile bu sezon başında kazandığı 2024 Turkcell Süper Kupa, Antalyaspor maçı öncesinde sahaya getirildi. Siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekip, çifte kupayla objektiflere poz verdi.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, siyah-beyazlı kulübün eski başkanı Süleyman Seba'nın ölüm yıldönümü nedeniyle ısınmaya Seba'nın fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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