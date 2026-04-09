Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, Hesap.com Antalyaspor'u konuk etmek için hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.
Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan