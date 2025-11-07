Haberler

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi

Beşiktaş, Antalyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi
Güncelleme:
Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya iniş yaptı. Güvenlik koridoru eşliğinde takım otobüsüne binen siyah-beyazlılar, kamp yapacakları otele geçti.

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'na iniş yapan siyah-beyazlı kafile, polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridoru eşliğinde havalimanından çıkarak takım otobüsüne bindi. Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp yapacağı otele geçti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
