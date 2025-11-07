Beşiktaş, Antalyaspor Maçı İçin Antalya'ya Geldi

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında yarın Antalyaspor'a konuk olacak Beşiktaş, karşılaşma için Antalya'ya geldi.

Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, özel uçakla Antalya'ya geldi. Antalya Havalimanı'na iniş yapan siyah-beyazlı kafile, polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridoru eşliğinde havalimanından çıkarak takım otobüsüne bindi. Beşiktaş, yarın saat 20.00'de Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi kamp yapacağı otele geçti.