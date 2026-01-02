Haberler

Beşiktaş, Antalya kampı öncesi son idmanını İstanbul'da yaptı

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi. Takım, bugün Antalya'ya kamp için hareket edecek.

Beşiktaş, devre arası hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, bugün saat 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla kamp çalışmaları için Antalya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
