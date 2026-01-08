Haberler

Beşiktaş Antalya kampında hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş, Antalya'daki kampında ikinci devre hazırlıklarına devam ederken, Cengiz Ünder de takımla birlikte antrenmana katıldı. Antrenmanda teknik direktör Sergen Yalçın, oyunculara taktik çalıştırdı. Beşiktaş, yarın FCSB ile hazırlık maçı yapacak.

BEŞİKTAŞ'IN, ikinci devre hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampındaki antrenmanında Cengiz Ünder, takımla çalıştı.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman ısınmayla başladı. Top kapma ve pas çalışmasının ardından siyah-beyazlılar, dar alan oyunları gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, takımla çalıştı. Yağmurlu havadaki antrenmanın basına kapalı gerçekleştirilen ikinci bölümünde teknik direktör Sergen Yalçın futbolcularına taktik çalıştırdı.

Beşiktaş, yarın Romanya ekiplerinden FCSB ile hazırlık maçı oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
