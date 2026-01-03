Haberler

Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için Antalya'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar sırasında Felix Uduokhai gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı, diğer oyuncular ise taktik çalışmalar üzerinde durdu.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da basına açık yapılan günün ikinci çalışması sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Felix Uduokhai, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı. Cengiz Ünder salonda çalışırken, Jota Silva ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

