Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için Antalya'da çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar sırasında Felix Uduokhai gribal enfeksiyon nedeniyle katılmadı, diğer oyuncular ise taktik çalışmalar üzerinde durdu.
Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da basına açık yapılan günün ikinci çalışması sahada gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Felix Uduokhai, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı. Cengiz Ünder salonda çalışırken, Jota Silva ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor