Beşiktaş, Antalya'daki kampında hazırlıklarını sürdürüyor
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Takım, sabah salonda ve akşam sahada çeşitli antrenmanlar gerçekleştirerek formunu korumaya çalışıyor.
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da sahada yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
Siyah-beyazlı ekip, sabah saat 11.00'de salonda gerçekleştirdiği antrenmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahada çalıştı. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Siyah-beyazlı futbolcular, antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda Cengiz Ünder, sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA
