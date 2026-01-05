Haberler

Beşiktaş, günü çift antrenmanla tamamladı

Güncelleme:
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da devam ederek teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik antrenmanları yaptı. Takım, ısınma koşuları ve pas çalışmasının ardından çift kale maç ile antrenmanını tamamladı.

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
