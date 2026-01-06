Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor
Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda, Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor