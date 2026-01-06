Haberler

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor

Güncelleme:
Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürdü. Antrenman, Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapıldı. Takım, ısınma hareketleri ve taktik çalışması ile idman gerçekleştirdi. Felix Uduokhai antrenmanda yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı.

Beşiktaş, devre arası çalışmalarını Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda, Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder bireysel çalışma yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
