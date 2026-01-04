Beşiktaş'ta devre arası çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor
Beşiktaş, devre arası hazırlıklarını Antalya'da teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanlarla sürdürüyor. Isınma hareketleriyle başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti.
Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda; Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor