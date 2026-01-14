Haberler

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Takım, maç öncesi idmanını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

Haberler.com
