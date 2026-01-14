Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Takım, maç öncesi idmanını teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde tamamladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor