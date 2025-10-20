Beşiktaş, Ankara Hentbol'u Farklı Geçti: 55-16
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, deplasmanda Ankara Hentbol'u 55-16 yendi.
Siyah-beyazlı takım, Prof. Dr. Yaşar Sevim Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 30-5 önde tamamladı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Beşiktaş, karşılaşmadan 55-16 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor