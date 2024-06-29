Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor

Son olarak Rafa Silva'yı kadrosuna katan Süper Lig devi Beşiktaş'ın İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Arjant Angel Di Maria transferi için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"COPA AMERICA'DAN SONRA İNŞALLAH ALACAĞIZ"

Gündem Beşiktaş'a açıklamalarda bulunan Yücel, "Angel Di Maria!yı almaya gidecek misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi;

"Copa Amerika'dan sonra almaya gideceğiz. Turnuva sonrası kararını vereceğini söyledi. Müjde demeyelim de bekliyoruz diyelim. Beklenti oluşturmayalım. Çok beklenti oluştu. Bende de oluştu ama sakin gitmekte fayda var. Teklifimizi yaptık. Cevabını bekliyoruz. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık."

MAAŞI BELLİ OLDU

36 yaşındaki oyuncuya 1 yıllığına 10 milyon euro'luk ücret teklif edildi.

ROSARIO'DAN BİR ACAYİP TEKLİF

Öte yandan ülkesi Arjantin ekiplerinden Rosario Central'in de yakından ilgilendiği Angel Di Maria için Rosario ekibinin, yüksek maaşın yanı sıraFederal Polis ve Özel Harekat destekli bir ekip, zırhlı araç. hem karadan hem de havadan özel koruma evi için özel gözetim stadyumda ve antrenmanlardayken sivil polis koruması imkanları sunduğu Arjantin basınında yer aldı.

48 MAÇA ÇIKTI

36 yaşındaki yıldız futbolcunun Benfica ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor. Tecrübeli kanat oyuncusu geride kalan sezonda 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.