Beşiktaş, Amir Murillo'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Marsilya'dan kadrosuna kattığı Panamalı futbolcu Amir Murillo'yla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü Marsilya'yla nihai anlaşmaya varıldığı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.