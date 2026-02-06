Beşiktaş, Amir Murillo'yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Marsilya'dan transfer ettiği Panamalı futbolcu Amir Murillo ile 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. 30 yaşındaki futbolcunun kulübe önemli katkılar sağlaması bekleniyor.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada oyuncunun transferi konusunda hem kendisiyle hem de kulübü Marsilya'yla nihai anlaşmaya varıldığı belirtildi.
30 yaşındaki futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirilen açıklamada "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Amir Murillo'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor