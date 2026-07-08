Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'na veda etti
Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen ve 2018'den bu yana A takımda forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu için sosyal medyada veda mesajı yayımladı. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.
Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.