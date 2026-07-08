Haberler

Beşiktaş, kaleci Ersin Destanoğlu'na veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen ve 2018'den bu yana A takımda forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu için sosyal medyada veda mesajı yayımladı. 25 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş Kulübü, altyapısından yetişen kaleci Ersin Destanoğlu için veda mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 25 yaşındaki file bekçisinin müsabakalardaki performansından görüntülere yer verilerek, "Her şey için teşekkürler Ersin." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi.

Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü mini zirvede konuşulanlar

Trump doğrudan Erdoğan'ın yanına gitti! İşte 4'lü zirvede konuşulanlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

NATO'nun en genç liderine Erdoğan da Trump da ayrı ilgi gösterdi

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti

İş yerine giderken fenalaşan esnaf sığındığı pastanede hayatını kaybetti
Kaza sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü: Kadın sürücüyü böyle darp etti

Kadın sürücüye öldüresiye saldırdı! İşte ortalığın karıştığı anlar
Tarihi NATO Zirvesi'nde Haberler.com farkı: Bedia Teymur ve Şerife Güzel sahadan bildiriyor

Haberler.com GYY Av. Bedia Teymur, Beştepe'den izlenimlerini aktardı
Kritik görüşmeden saatler önce: Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi

Rusya, Kiev'deki askeri sanayi tesislerine saldırı düzenledi
Gölette erkek cesedi bulundu

Muhtarı telefonla aradı, dakikalar sonra cansız bedeni bulundu
Trump'a bak sen! Liderler zirvesinde bu konulardan hiçbirine değinmemiş

Trump'a bak sen! Salondan sızan ilk bilgiler dünyayı şaşkına çevirdi