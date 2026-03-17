Beşiktaş, Altay Bayındır transferini takasla bitiriyor
Kaleci takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak istiyor. Ara transfer döneminde bu transfer için olumlu sonuç alınamaması üzerine, Beşiktaş takas ihtimalini gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın daha önce ilgilendiği Wilfred Ndidi'yi İngiliz ekibine teklif ederek, karşılığında deneyimli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalan Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ediyor.
KALEYE İLK ADAY ALTAY BAYINDIR
Yeni sezonda kalesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Manchester United forması giyen Altay Bayındır'ı uzun süredir kadrosuna katmak istiyor.
NDIDI-ALTAY BAYINDIR TAKASI
Fanatik'te yer alan habere göre; Ara transfer döneminde milli kaleci için yaptığı transfer girişimlerinden olumlu sonuç alamayan Beşiktaş'ta bu transfer için takas ihtimali gündeme geldi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'ın geçtiğimiz aylarda girişimde bulunduğu Wilfred Ndidi'yi yeniden Manchester United'a teklif ederek, karşılığında da deneyimli kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katmak isteyecek.
SÖZLEŞMESİ 2027'DE SONA ERECEK
1.98 boyundaki Altay Bayındır'ın Manchester United ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.