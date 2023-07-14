Beşiktaş Almanya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Beşiktaş, Almanya kampındaki yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah Bavyera Eyaleti'nin Grassau kasabasında yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, ilk hazırlık maçında yarın TSİ 16.00'da FC Augsburg ile karşılaşacak.