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Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u mağlup ederek finale yükseldi

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Basketbol Gençler Ligi play-off yarı finalinde Beşiktaş, Aliağa Petkimspor'u 72-63 mağlup ederek finale çıktı.

Basketbol Gençler Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Aliağa Petkimspor, konuk ettiği Beşiktaş'a 63-72 mağlup oldu. Yarı finalde Aliağa Petkimspor'u eleyen Beşiktaş, A. Efes ile finalde karşı karşıya gelecek.

Salon: ENKA

Hakemler: Zafer Yılmaz, Talip Kocaöz, Melih Bağlar

Aliağa Petkimspor: Doğukan Orgun 10, Yiğit Gökay Kaba 22, Emirhan Yılmaz 11, Demir Acar Konuk 14, Onur Aslaner 6, Süleyman Deniz Pulat,Alper Kaçar, Aytaç Sola

Başantrenör: Emre Özpulat

Beşiktaş : Tan Ayyıldız 13,Yağız Aksu 14, Ahmet Aya Özbek 14, Yiğit Toka, Eren Karakaya 8, Yusuf Gündüz 14, Eren Erdoğan 9, Attila Oktay Güleçyıldız, Yusuf Barutçu, Anıl İhsan Akgül

Başantrenör: Recep Mermeci

1. periyot: 17-18 (Beşiktaş lehine)

Devre: 36-33 (Aliağa Petkimspor lehine)

3. periyot: 43 -51 (Beşiktaş lehine) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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