Beşiktaş: "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir.
Beşiktaş, profesyonel futbolcu Alexander Nübel ile prensip anlaşmasına vardığını ve oyuncunun sağlık kontrolleri için bu akşam İstanbul'a geleceğini duyurdu.
Beşiktaş : "Kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Alexander Nübel, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir. Alexander Nübel'i taşıyan uçak bu akşam 19.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olacaktır." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı