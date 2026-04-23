Beşiktaş-Alanyaspor maçının ardından

Siyah-beyazlı futbolcu Junior Olaitan: - "Finale çıkmak, kupayı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz" - "Takım içerisindeki ilişkilerimiz birbirimizle olan ilişkilerimiz çok iyi. Bizi büyük takım yapan etken de bu"

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek yarı finale yükselen Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Junior Olaitan, kupada şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Beninli futbolcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zor bir rakibe karşı oynadıklarını belirten Olaitan, "İyi bir maç oldu. Alanlar bulmaya çalıştık. Maç boyunca oyun kurmaya çalıştık. Üç golle kazandık ve golleri ön alan baskılarıyla bulduk. Mutluyuz. Yarı finale çıktık. Pazar günü kaybettikten sonra bugün galip gelmek sevindirici. Pazar günü eleştirilebilecek bir maç oynadık. Ama yarı finale çıkıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. Finale çıkmak, kupayı kazanmak ve şampiyon olmak istiyoruz. En önemlisi de bu. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadele etmeyi sevdiğini vurgulayan 23 yaşındaki oyuncu, "Bu benim oyunumun bir parçası. Bu yüzden ben bir futbolcuyum. Her top için mücadele ederim. Her topa ayağımı uzatmak istiyorum. Bu camia ve bu kulüp için bunları yaparım. Yapmaya çalışıyorum. Sahada da elime gelen her fırsatı kullanmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam etmek istiyorum. İyi de bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Sezon sonuna kadar ve önümüzdeki sezonda da bu şekilde devam etmeyi hedefliyorum." diye konuştu.

Orkun Kökçü'nün golüyle ilgili düşüncelerini paylaşan Junior Olaitan, "Güzel bir gol oldu. 1-0'ken rakip eşitliği yakalamak istiyordu. Maça ortak olmaya çalışıyorlardı ama ikinci ve üçüncü gollerde bu duygu patlamasını yaşadığımızı söylemem lazım. Zaten bizim takımımızı da takım yapan unsurlardan bir tanesi budur. Mücadeleyi birlikte veriyoruz, gollere birlikte seviniyoruz. Her an birlikteyiz. Her an bir bütün olmaya çalışıyoruz. Aslında bu gol sevinci son derece normal bir şey. Takım içerisindeki ilişkilerimiz birbirimizle olan ilişkilerimiz çok iyi. Bizi büyük takım yapan etken de bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
