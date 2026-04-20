Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 23 Nisan Perşembe günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmalarda minyatür kale ve çift kale maçları yapıldı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda futbolcular minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş, Alanyaspor müsabakasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Emre Doğan