Beşiktaş, Alanyaspor Maçına Hazır

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenman öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma koşularının ardından bir süre 5'e 2 pas ve top kapma idmanları yapan siyah-beyazlı futbolcular, taktik çalışmaya hazırlıklarını noktaladı.

Beşiktaş, karşılaşma için bugün Alanya'ya giderek kampa girecek.

Siyah-beyazlı futbolcular antrenman öncesinde açılan Türk bayrağının etrafında toplanarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
