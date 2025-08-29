Beşiktaş, Al Musrati'yi Hellas Verona'ya Kiraladı

Beşiktaş, 29 yaşındaki Libyalı orta saha oyuncusu Al Musrati'yi 2025-2026 sezonu sonuna kadar İtalya'nın Hellas Verona takımına kiraladı. Kiralama bedeli 2 milyon Euro olarak belirlenirken, Verona'ya 7 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonu tanındı.

BEŞİKTAŞ, 29 yaşındaki Libyalı orta saha Al Musrati'nin satın alma opsiyonuyla İtalya ekibi Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Hellas Verona FC S.P.A. kulübüyle 2.000.000 Avro tutarı karşılığında anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Hellas Verona FC S.P.A. kulübünün 7.000.000 Avro tutarı karşılığında satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

