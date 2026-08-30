Beşiktaş, Al-Musrati ile Yollarını Ayırdı

Beşiktaş, Libyalı orta saha oyuncusu Al-Musrati ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüp, Al Musrati'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı