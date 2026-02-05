Haberler

Kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi! Beşiktaş, Agbadou'ya imza attırıyor

Beşiktaş stoper oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşma sağladı. Emmanuel Agbadou, Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 17 milyon euro bonservis ile sonuçlanacak olan bu transfer, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.

  • Beşiktaş, Emmanuel Agbadou için 4,5 yıllık kontrat imzalayacak ve oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödeyecek.
  • Emmanuel Agbadou transferi için Beşiktaş, 17 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek ve bu kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi olacak.
  • Emmanuel Agbadou, bu sezon 17 maçta 1284 dakika oynadı ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Beşiktaş, haftalardır girişimlerini sürdürdüğü Emmanuel Agbadou transferi için kulübü Wolverhampton ve oyuncu tarafıyla mutlu sona ulaştı.

4.5 YILLIK İMZA

Siyah-beyazlılar, her iki tarafla da anlaşmaya varmasının ardından oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere İngiltere'ye özel uçak gönderdi. Siyah-beyazlılar, Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4.5 yıllık kontrat imzalayacak.

EN PAHALI İKİNCİ TRANSFER

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolverhampton'a 17 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu rakam, siyah-beyazlı kulüp tarihinin Orkun Kökçü'den sonra en pahalı ikinci transferi olarak kayıtlara geçecek.

SEZON PERFORMANSI

Takımıyla bu sezon tüm kulvarlarda 17 maça çıkan 28 yaşındaki Agbadou, 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
