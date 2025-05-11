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Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 4-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Goller Rafa Silva, Rashica, Immobile ve Joao Mario'dan geldi.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai (Dk. 20 Emrecan Terzi (Dk. 86 Necip Uysal)), Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 11 Mustafa Hekimoğlu (Dk. 86 Semih Kılıçsoy)), Gedson Fernandes, Rashica (Dk. 73 Arroyo), Rafa Silva, Immobile (Dk. 73 Joao Mario)

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy (Dk. 46 Ozan Demirbağ), Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 19 Aimbetov, Dk. 73 Osman Kaynak), Yusuf Barasi (Dk. 80 Aksel Aktaş), Alioui (Dk. 57 Fougeu)

Goller: Dk. 29 Rafa Silva, Dk. 44 Rashica, Dk. 62 Immobile, Dk. 83 Joao Mario ( Beşiktaş ), Dk. 45+8 Arda Okan Kurtulan ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Rafa Silva ve Emrecan Terzi, Dk. 90+1 Gedson Fernandes ( Beşiktaş ), Dk. 45+5 Yusuf Barasi, Dk. 53 Tayfun Aydoğan, Dk. 55 Aimbetov, Dk. 61 Arda Okan Kurtulan ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Adana Demirspor'u 4-1 yendi.

59. dakikada topla ceza sahası içine giren Maestro'nun sağ çaprazdan uzak direğe sert şutunda, kaleci Ersin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Beşiktaş farkı tekrar 2'ye çıkardı. Sağdan Rashica'nın etkili ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Immobile'nin altıpas içinden kayarak dokunuşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1

83. dakikada Beşiktaş 4. golünü buldu. Soldan topla hareketlenen Joao Mario, Rafa Silva ile paslaşması sonucunda ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-1

Karşılaşma, Beşiktaş'ın 4-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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