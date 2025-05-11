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Beşiktaş, Adana Demirspor'u 2-1 Önde Tamamladı

Beşiktaş, Adana Demirspor'u 2-1 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde kapattı. Rafa Silva ve Rashica'nın golleriyle Beşiktaş öne geçerken, Adana Demirspor'dan Arda Okan Kurtulan maçın sonunda bir gol attı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Çağdaş Altay, Erkan Akbulut, Hüsnü Emre Çelimli

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Uduokhai (Dk. 20 Emrecan Terzi), Masuaku, Hadziahmetovic, Chamberlain (Dk. 11 Mustafa Hekimoğlu), Gedson Fernandes, Rashica, Rafa Silva, Immobile

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Bünyamin Balat, Tayfun Aydoğan, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk. 19 Aimbetov), Yusuf Barasi, Alioui

Goller: Dk. 29 Rafa Silva, Dk. 44 Rashica ( Beşiktaş ), Dk. 45+8 Arda Okan Kurtulan ( Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 25 Rafa Silva ve Emrecan Terzi ( Beşiktaş ), Dk. 45+5 Yusuf Barasi ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3. dakikada Masuaku'nun soldan sert ortasına ön direkte Rafa Silva'nın kafa vuruşunda, kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında tekrar Rafa Silva'nın önüne düşen topun gelişine Portekizli futbolcunun şutunda, kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

24. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Rafa Silva'nın savunma arkasına hareketlenen Immobile, meşin yuvarlağı sağdan bindiren Rashica'nın önüne yuvarladı. Ceza sahası içinde rakibinden sıyrılan Rashica'nın vuruşunda, kaleciyi geçen topu Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan çizgiden çıkardı. Atağın devamında konuk ekip topu kornere uzaklaştırdı.

Aynı dakikada kullanılan köşe vuruşunda oluşan karambolde Paulista'nın önünde kalan topa kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

29. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ani gelişen atakta rakibinden sıyrılarak soldan hareketlenen Immobile'nin pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Rafa Silva'nın altıpas üzerinde tek vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada ceza sahası içinde kaleci Deniz'in kontrol edemediği top altıpasın solunda Immobile'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, çizgi üzerinde Arda Okan Kurtulan'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

37. dakikada sağdan hareketlenen ve rakibinden sıyrılan Mustafa Hekimoğlu'nun ceza sahası içine yerden sert ortasında Adana Demirspor savunmasında Tayfun Aydoğan'ın uzaklaştırmak istediği topu son anda kaleci Deniz meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

44. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Immobile'nin savunma arkasına ara pasına hareketlenen Mustafa Hekimoğlu'nun arka direğe yerden sert ortasına Rashica'nın gelişine şutunda, top filelere gitti: 2-0

45+8. dakikada soldan Alioui'nin uzak direğe plasesinde üst direkten dönen topu iyi takip eden Arda Okan Kurtulan, boş kaleye meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1

İlk yarı, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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