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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jaylen Nowell'ı transfer etti

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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, NBA'de forma giymiş 27 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Jaylen Nowell ile anlaştı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Jaylen Nowell'ı kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında 27 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandı.

Kariyerinde Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons ve New Orleans Pelicans gibi önemli Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinde oynayan Nowell, son olarak Porto Riko takımı Gigantes de Carolina'da forma giydi.

Kaynak: AA / Can Öcal
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