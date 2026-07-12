Jaylen Nowell, Beşiktaş'ta
Beşiktaş Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında NBA ve G-League deneyimli ABD'li guard Jaylen Nowell ile sözleşme imzaladı.
Beşiktaş Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li guard Jaylen Nowell ile sözleşme imzaladı.
NCAA'de Washington formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2019 NBA Draftı'nın 43'üncü sırasında seçilme başarısı gösteren Nowell, NBA'de 200'ün üzerinde maça çıktığı kariyeri boyunca Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies, Detroit Pistons, New Orleans Pelicans gibi kulüplerde forma giydi. 2025 yılında G-League'de Yılın Karması'na seçilme başarısı gösteren Nowell, geçen sezon Gigantes de Carolina kulübünde forma giymişti. - İSTANBUL