Beşiktaş, DaQuan Jeffries'i kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Kartal, bu kapsamda kadrosunu 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu DaQuan Jeffries ile güçlendirdi. Siyah-beyazlıların resmi hesabında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li guard/forvet DaQuan Jeffries ile sözleşme imzaladı. NCAA'de Tulsa formasıyla tamamladığı kolej kariyerinin ardından 2019'da NBA kariyerine Sacramento Kings ile start veren Jeffries devamında Houston Rockets, Memphis Grizzlies, New York Knicks, Charlotte Hornets gibi kulüplerde forma giydi. 2025-2026 sezonunda Sacramento Kings organizasyonunda yer alan ve Stockton Kings formasıyla All-NBA G-League First Team'e seçilme başarısı gösteren 1.96 metre boyundaki Jeffries'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı