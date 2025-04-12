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UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında UEFA'nın kendilerine ceza verdiğini açıkladı. Adalı, "UEFA Finansal Kontrol Birimi'nden geçen gün yazı geldi. Aralık 2023 - Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon Euro'ya kadar olan cezayla karşı karşıyayız. Hadi bakalım" dedi.

Süper Lig devi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, divan kurulu toplantısında UEFA tarafından cezayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Adalı, "Immobile'nin yıllık net maaşı 6 milyon euro. Yüzde 40 vergisi var 2.5 milyon euro, etti 8.5 milyon euro. 2 milyon euro da imza parası var, etti 10.5 milyon euro" dedi.

"YILLIK 17 MİLYON EURO YÜK BİNMİŞ"

Açıklamalarına devam eden Adalı, "Bir taraftan da 4.6 milyon Euro Aboubakar'ın maaşını ödeyip Hatay'a yolluyoruz, yerine 10 milyon Euro'ya alabilmek için... Tek santrfor bölgesi için bütçeye yıllık 17 milyon Euro yük binmiş. UEFA Finansal Kontrol Birimi'nden geçen gün yazı geldi. Aralık 2023 - Kasım 2024 arasında kadro maliyetinin belirlenen oranların üzerinde kalması nedeniyle 1.5 milyon euroya kadar olan cezayla karşı karşıyayız. Hadi bakalım!" dedi.

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UEFA'dan Beşiktaş'a kötü haber
Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTurhan Şahin:

Peki araştırılıyormu adalet önünde Beşiktaşı bu durumlara kimler nasıl getirmiş ondan haber verin

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