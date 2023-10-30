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Başına gelmedik kalmayan Beşiktaş'ta şimdi de Ghezzal sakatlandı

Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Cezayirli oyuncunun yerine 20. dakikada Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu. Ghezzal'ın sakatlığının durumu henüz netlik kazanmadı.