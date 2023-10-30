Başına gelmedik kalmayan Beşiktaş'ta şimdi de Ghezzal sakatlandı
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Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Cezayirli oyuncunun yerine 20. dakikada Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu. Ghezzal'ın sakatlığının durumu henüz netlik kazanmadı.
Süper Lig devi Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rachid Ghezzal, Gaziantep FK maçının 20. dakikasında sakatlanarak yerini Yakup Arda Kılıç'a bıraktı.
20. DAKİKADA SAKATLANDI
Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, 20. dakikada sakatlandı. Ghezzal, sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
YAKUP ARDA OYUNDA
Sakatlanan Cezayirli yıldız futbolcunun yerine 20. dakikada 2005 doğumlu Yakup Arda Kılıç oyuna dahil oldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor