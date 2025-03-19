Beşiktaş'a Immobile piyangosu vurdu

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Kabus gibi bir sezon geçiren Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan ve hem performansı hem de yüksek maaşı nedeniyle eleştirilen Ciro Immobile, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmak istediği İtalyan golcüye Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Yönetim, 6 milyon eruo kazanan Immobile'yi elinden çıkararak hatırı sayılır bir bonservis geliri de elde etmeyi planlıyor.

Beşiktaş'ın İtalyan golcüsü Ciro Immobile, sezona fırtına gibi başlasa da ilerleyen haftalarda beklentilerin altında kalmış ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Tecrübeli forvetten umudunu kesip yollarını ayırmak isteyen siyah-beyazlılara piyango vurdu.

6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Immobile'nin Beşiktaş macerası sezon sonunda noktalanacak. Siyah-beyazlıların 6 milyon euro yıllık maaşı ve formsuzluğu nedeniyle İtalyan forvetle vedalaşma kararı aldığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TALİPLERİ VAR

Ayrılmaya sıcak bakan Immobile'ye Suudi Arabistan ekiplerinin talip olduğu aktarıldı. Bazı Suudi temsilcilerinin, Immobile için Beşiktaş'ın kapısını çaldığı ve oyuncunun durumunu sorduğu kaydedildi. Beşiktaş'ın sezon sonunda Immobile'den önemli bir bonservis geliri elde etmeyi planladığı vurgulandı.

IMMOBILE'NİN BEŞİKTAŞ RAKAMLARI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Ciro Immobile, 2375 dakika sahada kaldı ve 15 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi. Siyah-beyazlılar, Immobile'yi sezon başında Lazio'dan 2 milyon euro karşılığında transfer etmiş ve 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Beşiktaş'a Immobile piyangosu vurdu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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