TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe Beko ile oynanan derbideki disiplin ihlalleri nedeniyle toplam 585 bin lira para cezasına çarptırdı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş'a 585 bin lira para cezası verdi.
TBF'den yapılan açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında oynanan Beşiktaş GAİN- Fenerbahçe Beko derbisinde yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle siyah-beyazlı kulübün çeşitli gerekçelerle toplam 585 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor