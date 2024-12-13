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Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
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Hollanda'da Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente-Beşiktaş karşılaşması için siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirdi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maç öncesi karşılaşmaya ev sahipli yapacak Hollanda'da çarpıcı bir karar alındı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR STADYUMA ALINMAYACAK

Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi. Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. Siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.

Beşiktaş'a Avrupa'da yasak

LYON MAÇINDA DA YASAK GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Karşılaşmayı Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazanan Kara Kartal, 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.30 Ocak Perşmbe günü TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmaya De Grolsch Veste Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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