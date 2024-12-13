Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maç öncesi karşılaşmaya ev sahipli yapacak Hollanda'da çarpıcı bir karar alındı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR STADYUMA ALINMAYACAK

Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi. Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. Siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.

LYON MAÇINDA DA YASAK GETİRİLMİŞTİ

Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Karşılaşmayı Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazanan Kara Kartal, 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.

TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.30 Ocak Perşmbe günü TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmaya De Grolsch Veste Stadyumu ev sahipliği yapacak.