Twente-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak
Hollanda'da Enschede Belediyesi, "yüksek riskli" maç olarak görülen UEFA Avrupa Ligi'ndeki Twente-Beşiktaş karşılaşması için siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirdi.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynayacağı maç öncesi karşılaşmaya ev sahipli yapacak Hollanda'da çarpıcı bir karar alındı.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLAR STADYUMA ALINMAYACAK
Hollanda basınında yer alan haberlerde; polis ekipleri, Twente - Beşiktaş müsabakasını "yüksek riskli" maç olarak belirledi. Polisin bu kararı sonrası Enschede Belediyesi, Twente-Beşiktaş karşılaşması için deplasman yasağı uyguladı. Siyah beyazlı takımın taraftarları, stadyuma alınmayacak.
LYON MAÇINDA DA YASAK GETİRİLMİŞTİ
Öte yandan Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olduğu maçta da siyah-beyazlı taraftarlara deplasman yasağı getirilmişti. Karşılaşmayı Gedson Fernandes'in golüyle 1-0 kazanan Kara Kartal, 3 puanı hanesine yazdırmayı başarmıştı.
TWENTE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.30 Ocak Perşmbe günü TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşmaya De Grolsch Veste Stadyumu ev sahipliği yapacak.