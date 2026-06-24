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TBF Disiplin Kurulundan Beşiktaş'a para cezası

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TBF Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne play-off finalindeki salon ve seyirci olayları ile kötü tezahürat nedeniyle 675 bin lira para cezası verdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Kulübüne 675 bin lira para cezası verdi.

TBF'nin internet sitesindeki açıklamaya göre kurul, Beşiktaş GAİN ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Basketbol Süper Ligi play-off finali dördüncü maçındaki salon ve seyirci olaylarının yanı sıra çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle siyah-beyazlı kulübe 675 bin lira para cezası uyguladı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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