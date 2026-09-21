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Beşiktaş 39'uncu Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarın Fenerbahçe Tarfin ile karşılaşacak

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Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş yarın saat 20.00'de 39'uncu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşılaşacak. Beşiktaş Başantrenörü Alimpijevic, üst üste ikinci yıl final oynamanın mutluluk ve gurur verdiğini söyledi.

BEŞİKTAŞ Başantrenörü Dusan Alimpijevic, "Beşiktaş olarak üst üste ikinci yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde mücadele edecek olmaktan gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Bu ülke için bu mücadelenin ne kadar önemli ve prestijli olduğunun farkındayız. Bu Beşiktaş olarak ne kadar iyi bir iş çıkarttığımızın da göstergesi. Bu karşılaşmayı oynamak geçen sezonki performansımızın ödüllendirilmesi anlamına geliyor" dedi.

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş'ın yarın saat 20.00'de karşı karşıya geleceği 39'uncu Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın medya günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic ve takım kaptanı Conor Morgan değerlendirmelerde bulundu. Saygı duyulması gereken bir rakibe karşı oynayacaklarını belirten Dusan Alimpijevic, "Beşiktaş olarak üst üste ikinci yıl Cumhurbaşkanlığı Kupası finalinde mücadele edecek olmaktan gerçekten çok mutlu ve gururluyuz. Bu ülke için bu mücadelenin ne kadar önemli ve prestijli olduğunun farkındayız. Bu Beşiktaş olarak ne kadar iyi bir iş çıkarttığımızın da göstergesi. Bu karşılaşmayı oynamak geçen sezonki performansımızın ödüllendirilmesi anlamına geliyor. Takımımızın bir bölümü yeni. Yeni oyuncular eklendi. 10 yeni oyuncunun entegrasyonu var. Takımın formunu daha iyi bir seviyeye çıkartmamız gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Rakibe duyduğumuz saygı gerçekten çok büyük. 4-5 kez finallerde karşılaştık. Çok büyük saygı duyulası bir rakibe karşı önemli bir maç oynayacağız" sözlerini sarf etti.

'EN ÖNEMLİSİ SAHAYA KARAKTER KOYMAK'

Bu tarz final maçlarında sahaya karakter koymanın öneminden bahseden Alimpijevic, "Belki yarın her iki takımda da en iyi veya güzel bir basketbol sergilenmeyecek. Sezon başı olması ve hazırlıklarımızı tam tamamlayamadığımız için. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ilginç kılan da bu. Hazırlıklar tamamlanmamışken her iki takım da en iyi performansını ortaya koymaya çalışacak. En önemlisi sahaya karakter koymak, takım karakterini yansıtmak olacak" dedi.

CONOR MORGAN: KARŞIMIZDA SAYGI DUYDUĞUMUZ, SON 10 YILIN EN ÖNEMLİ TAKIMI VAR

Fenerbahçe'ye saygı duyduklarını belirten kaptan Conor Morgan, "Bizim takımımıza pek çok yeni oyuncu eklendi. Yarınki atmosferde hoş geldin demiş olacağız onlara. Yeni sezona da merhaba diyeceğiz. EuroLeague'in yeni takımı olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Karşımızda saygı duyduğumuz, son 10 yılın en önemli takımlardan bir tanesi var" sözlerini kullandı.

'KAPTAN OLARAK İLK RESMİ MAÇIMA ÇIKACAK OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM'

Yarın sahaya kaptan olarak çıkacak olmasının onur verici olduğunu vurgulayan Morgan, "Benim için çok büyük anlam ifade ediyor. Kaptan olarak ilk resmi maçıma çıkacak olmaktan onur duyuyorum. Biz Beşiktaş olarak önemli bir yapı inşa etmeye çalışıyoruz. Son dönemde iyi bir takım performansı ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Günün sonunda takım olarak başarıyı elde etmek önemli olacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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