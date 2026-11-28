Beşiktaş, 30 Kasım'da Galatasaray'ı 10 maçta 7 galibiyetlik üstünlükle ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında 30 Kasım Pazartesi saat 21.00'de Galatasaray'ı konuk edecek. Yeni stadında rakibiyle ligde 10 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı; 6 puanlık farkı 3'e indirmek için galibiyet arıyor.
Beşiktaş'ın, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında Galatasaray'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig'de sarı-kırmızılıları 10 kez ağırlayan siyah-beyazlılar, bu maçlarda 7 galibiyet elde etti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'da Galatasaray'ı konuk edecek. Ligde oynadığı 12 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlılar, rakibiyle arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirmek için galibiyete odaklandı.
Kartal'ın bu mücadelede Dolmabahçe'deki avantajı ise dikkat çekiyor. Siyah-beyazlı ekip, 11 Nisan 2016'da Bursaspor maçıyla rakiplerini konuk etmeye başladığı yeni stadında Galatasaray'la ligde 10 defa karşılaştı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Kartal, attığı 16 gole karşılık filelerinde ise 7 gol gördü.
Beraberlikten sonra 6'da 6 yaptı
Yenilenen stadında ilk kez 2016-2017 sezonunda 24 Eylül 2016 tarihinde mücadele ettiği Galatasaray ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, daha sonra çıktığı 6 derbiyi de kazandı.
2017-2018'deki derbide rakibine 3-0 üstünlük kuran Kartal, daha sonra iki sezon üst üste Tüpraş Stadyumu'ndaki derbilerden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ise evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, 2021-2022'de 2-1 ve 2022-2023'te de 3-1 kazanmasını bildi.
İlk yenilgisini 2023-2024 sezonunda yaşadı
Beşiktaş, yeni stadından Galatasaray'a karşı ilk yenilgisini 2023-2024 sezonunda yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu müsabakayı Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle kazanmış ve uzun bir aradan sonra Dolmabahçe'den 3 puanla ayrılmayı başardı.
Son derbiyi kaybetti
2024-2025 sezonunda Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı Galatasaray'ı Rafa Silva ve Gedson Fernandes'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz sezonki son derbiden ise yenilgiyle ayrıldı.
Victor Osimhen'in 39. dakikada attığı gole engel olamayan Beşiktaş, 2016 yılının nisan ayında açılan yeni stadında sarı-kırmızılılara karşı ikinci yenilgisini almış oldu.