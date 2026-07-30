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Beşiktaş 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak

Beşiktaş 3. eleme turunda Hradec Kralove ile karşılaşacak
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşılaşacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı 2-0 mağlup ederek adını adını bir üst tura yazdırdı. Siyah beyazlılar, 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile kozlarını paylaşacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu, çift maç eleme usulüne göre 6-13 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Kartal, rakibiyle ilk maçı deplasmanda oynayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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