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Beşiktaş, 22 Kasım'daki Konyaspor deplasmanı için hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Vincenzo Italiano yönetiminde basına kapalı yaklaşık 1,5 saat süren idmanın ardından takım, 17 Kasım Salı günü çalışmalarına devam edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile 22 Kasım Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, basına kapalı idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.

Beşiktaş, iki günlük iznin ardından çalışmalarına 17 Kasım Salı günü devam edecek.

Kaynak: AA
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