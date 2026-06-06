Beşiktaş, 28 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak

Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirecek. Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için ise 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı