Beşiktaş, 28 Haziran'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak
Beşiktaş, 27 Haziran'da tesislerde toplanacak, 28 Haziran'da ilk antrenmanını yapacak ve 1 Temmuz'da Slovakya kampına gidecek.
Beşiktaş, 2026-27 sezonu hazırlıkları kapsamında 27 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelecek.
Siyah-beyazlılar, yeni sezonun ilk antrenmanını 28 Haziran Pazar günü akşamı gerçekleştirecek. Beşiktaş, yurt dışı hazırlık kampı için ise 1 Temmuz Çarşamba günü Slovakya'ya hareket edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı