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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde koşu çalışması yaptı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.

Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda koşu çalışması yapıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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