Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, 2026-2027 sezonu hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde koşu çalışması yaptı. Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürecek.
Beşiktaş, 2026-2027 sezonunun hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda koşu çalışması yapıldı.
Beşiktaş, hazırlıklarını bu akşam yapacağı idmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Ceren Aydınonat