Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı - Haberler

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Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı

AA - Süha Gür - Spor
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Beşiktaş, 19 Mayıs'ı Park'ta düzenlenen törenle kutladı

Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Vodafone Park'ta kutladı.

Beşiktaş Kulübü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı Vodafone Park'ta kutladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Fatih Hakan Avşar'ın katıldığı tören, kalabalık bir öğrenci ve veli katılımıyla gerçekleşti.

Törende halk oyunları, koro, modern dans, vals, bayrak gösterisinin ardından Kabataş Erkek Lisesi Senfonik Orkestra ve Korosu mini bir konser verdi. Kutlamalarda ayrıca öğrenciler şiirler okudu.

Kutlamalarda kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, gençleri statta ağırlamaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız çok değerli ve anlamlı bir gün. Beşiktaş'ın kurucularından Ahmet Fetgeri Aşeni beyin önerisiyle bayram ilan edilmiş olması Beşiktaşlılar için ayrıca bir önem ifade ediyor. Gençlerimize söyleyebileceğim tek bir şey var. Birlik olun, beraber olun, ülkemizde sorun yaratmak isteyenlere karşı mücadeleci olun ve pes etmeyin." ifadelerini kullandı.

Kabataş Erkek Lisesi Münazara Kulübü Başkanı Kaan Evrenlioğlu, Vodafone Park'ta düzenlenen Geleneksel Süleyman Seba Münazara Turnuvası'na verdiği destekten dolayı Ahmet Nur Çebi'ye teşekkür plaketi verdi.

AA / Süha Gür - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, Vodafone Park, Beşiktaş, Mayıs, Spor, Haberler

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