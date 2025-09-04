Haberler

Bertuğ Yıldırım'a Süper Lig'den sürpriz talip
Süper Lig ekibi Göztepe, Rennes forması giyen milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldı. Sarı-kırmızılılar, 23 yaşındaki golcü futbolcu için temaslara başladı.

Süper Lig'de milli arada golcü arayışlarını sürdüren Göztepe, milli oyuncu Bertuğ Yıldırım'ı listeye aldı.

TEMASLAR BAŞLADI

Fransa'nın Rennes takımında görev yapan 23 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı kaydedildi. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği oyuncu ve kulübüyle görüşen Sport Republic şirketinin önemli mesafe kat ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Bertuğ Yıldırım'ın da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve yakın zamanda tercihini yapacağı kaydedildi. Bertuğ, A Milli Takım'da ise 6 müsabaka oynadı ve 3 gol atarak dikkat çekti. Göztepe, geçen sezondan golcüleri Romulo ve Emersonn'u satıp Kubilay'la yeniden anlaşmamıştı. Sarı-kırmızılılar bu isimlerin yerine Brezilyalı Janderson ve 19 yaşındaki Ürdünlü İbrahim Sabra'yı almıştı.

TÜRKİYE KARİYERİ

Sarıyer'de yetişip Hatayspor'da vitrine çıkan Bertuğ Yıldırım, Antalyaspor'da kiralık olarak oynadı. Ardından Hatayspor'a dönen Bertuğ, rotasını Avrupa'ya çevirdi.

22 MAÇTA 1 GOL ATTI

Fransa'nın Rennes takımına transfer olan oyuncu, geçen sezon ise La Liga ekibi Getafe'ye kiralandı. Getafe'de 22 maça çıkan Bertuğ 1 gol attı ve yaz döneminde Rennes'e döndü. Bu sezon ise Lig 1'de 1 maçta görev yapan Bertuğ, 3 dakika süre aldı.

