Portekizli futbolcu Bernardo Silva, tatil için Marmaris'i tercih etti

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Portekizli futbolcu Bernardo Silva, tatilini Muğla'nın Marmaris İlçesinde geçiriyor.

Dünyaca ünlü futbolcu Bernardo Silva, sezon öncesi yorgunluk atmak için Marmaris'e geldi. Portekizli yıldızın, Hisarönü Mahallesi'nde bir otelde konakladığı öğrenildi.

Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan 31 yaşındaki Silva, tatilini sürdürdüğü ilçede futbolseverlerin de yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Türk kulüpleriyle adı transferde anılan futbolcu, Marmaris'teki tatili sırasında Marmaris Galatasaraylı İş İnsanları Derneği Başkanı İlyas Aktaş ile bir araya geldi.