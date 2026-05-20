Bernardo Silva'dan Manchester City'e veda mesajı

Portekizli futbolcu Bernardo Silva, sezon sonu ayrılacağı Manchester City'e veda mesajı yayınladı. 9 yıllık kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 6 Premier Lig şampiyonluğu kazanan 31 yaşındaki oyuncu, kulübe minnettar olduğunu ve ömür boyu taraftar kalacağını söyledi.

Manchester City'nin resmi internet sitesine konuşan Silva, kulüpten ayrılırken ömür boyu kulübün taraftarı olarak kalacağını söyledi.

31 yaşındaki futbolcu "Dokuz yıl çok uzun bir süre, ayrılmak zor. Bir Manchester City taraftarı olarak ayrılıyorum. Portekiz'den geldiğimde Benfica taraftarıydım, ama şimdi bu kulübe olan duygularımın çok güçlü olduğunu kesin olarak söyleyebilirim." dedi.

Manchester City camiasına minnettar olduğu vurgulayan Silva, "Kupalar ve burada kişisel olarak başardıklarım açısından bir karışım söz konusu. Hiçbir şey yeterli değil, ama bence biz, bizim jenerasyonumuz çok şey kazandık." şeklinde konuştu.

Silva, Manchester City'de 459 maçta forma giyerken 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Ligi, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ve İngiltere Süper Kupası kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
