Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler

Adı son zamanlarda Galatasaray ile anılan Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM"

"Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım."

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Manchester City ile toplamda 49 maça çıkan Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.