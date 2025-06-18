Yıldız futbolcudan Galatasaraylıları yıkan sözler
Adı Galatasaray ile anılan Bernardo Silva, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, "Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım" dedi.
Adı son zamanlarda Galatasaray ile anılan Manchester City'nin yıldız futbolcusu Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"ZAMANI GELDİĞİNDE KONUŞACAĞIM"
"Manchester City ile 1 yıllık kontratım kaldı. Önümüzdeki sezon ayrılabilirim. Ne yapacağımı bilmiyorum ama bunu konuşmanın zamanı değil. Şu an Manchester City için iyi performans göstermeye konsantre oldum. Zamanı geldiğinde konuşacağım."
9 GOLE KATKI SAĞLADI
Bu sezon Manchester City ile toplamda 49 maça çıkan Portekizli yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.