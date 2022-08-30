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Berna Gözbaşı: "Takım olduğumuzu gösterdik"

Spor Haberleri

Berna Gözbaşı: 'Takım olduğumuzu gösterdik'

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-0 kazanılan Giresunspor maçında iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 3-0 kazanılan Giresunspor maçında iyi bir takım olduklarını gösterdiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşan ve sahadan 3-0 galip ayrılan Kayserispor'da yüzler gülüyor. Sarı kırmızılı takımın kulüp başkanı Berna Gözbaşı, müsabaka sonrasında yaptığı açıklamada haklı bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Başkan Berna Gözbaşı, "Önemli sakatlıklarımız olmasına rağmen sahaya çıkan futbolcularımız neler yapabileceklerini gösterdi. 3 güzel gol atarak haklı olarak galip geldik. Teknik heyet ve futbolcularımı kutluyorum" dedi.

Bu sezon transfer yapmadan sezon sonunu getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Başkan Gözbaşı, "Uzun süreli sakatlık veya cezalı durum yaşamazsak, kaliteli kadromuz sezon sonunu getirir. Transfer sözcüğünü gündemde tutmak kadromuza haksızlık olur. Kayseri halkı, taraftarımız olarak takımımıza destek olup, moral vererek onları motive etmeliyiz" açıklamasında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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