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Berna Gözbaşı: İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
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Berna Gözbaşı: İnşallah kupayı bu şehre getireceğiz

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'u eleyerek finale kalan Yukatel Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, 4-2'lik sonuçla galip geldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bu kupayı bu şehre getireceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'u eleyerek finale kalan Yukatel Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı, 4-2'lik sonuçla galip geldikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "İnşallah bu kupayı bu şehre getireceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası yarıfinal rövanş maçında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 4-2'lik sonuçla mağlup etti. Stadyum çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Biz bugün Türkiye'nin lokomotif takımlarından Fenerbahçe, geçen senenin şampiyonu Beşiktaş ve bu senenin şampiyonu Trabzonspor'u eleyerek finale yükseldik. Ben bu galibiyet için teknik heyeti, futbolcularımı ve Kayserispor camiasını kutluyorum. İnşallah bu kupayı bu şehre getireceğiz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Türkiye Kupası, Berna Gözbaşı, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Haberler

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