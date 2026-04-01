A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması Berlin'de coşkuyla kutlandı

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılması Berlin'de coşkuyla kutlandı
Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türkler, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılmasını kutladı. Sokaklarda ellerinde Türk bayraklarıyla sevinç gösterileri düzenlendi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan Türkler, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmasını coşkuyla kutladı.

Maçın bitiş düdüğüyle Berlin'de sokaklara çıkan Türkler, ellerinde Türk bayraklarıyla Breitscheid Meydanı'nda toplanarak sevinç gösterilerinde bulundu.

Kurfürstendamm Caddesi üzerinde de araçlarla konvoy halinde kornalar çalarak sevinen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takımın galibiyetini kutladı.

Şehirde yaşayan Boşnaklar da Bosna Hersek'in İtalya'yı yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinin ardından sokaklara çıktı.

Türkler ve Boşnaklar, Breitscheid Meydanı'nda ve Kurfürstendamm Caddesi üzerinde milli takımlarının galibiyetini birlikte kutladı.

Kaynak: AA / Erbil Başay
